Naves mira sequência no Palmeiras após chance em Derby e torce pela recuperação de Gómez

O zagueiro Kaiky Naves vem mostrando seu potencial sempre que é acionado no Palmeiras. No último domingo, a Cria da Academia teve a dura missão de substituir o capitão Gustavo Gómez no início do clássico contra o Corinthians. Naves, por sua vez, correspondeu à altura e fez um bom jogo.

Na reapresentação da equipe, nesta quarta-feira, o zagueiro comemorou sua atuação, apenas do amargo resultado no fim. A equipe comandada por Abel Ferreira abriu 2 a 0 de vantagem e sofreu o empate em questão de minutos, no fim da partida.

"Foi o meu primeiro Derby de muitos que estão por vir. Acho que tive um bom desempenho, uma boa atuação. É fruto do meu trabalho e espero continuar da melhor forma para ter bons resultados. Coletivamente, foi como o professor Abel disse: tivemos um bom desempenho por 87 minutos, mas, infelizmente, ali nos minutos finais acabamos desligando e tomamos dois gols e o empate. Vamos seguir nosso caminho que colheremos os frutos lá na frente", disse.

Nesta temporada, Naves disputou três dos nove jogos do Palmeiras. Foram dois como titular e um saindo do banco de reservas. Ele começou entre os onze iniciais contra o Red Bull Bragantino e São Bernardo, oportunidades em que o técnico Abel Ferreira poupou os titulares. Em ambas as ocasiões, o Verdão venceu por 1 a 0.

Enquanto isso, no Derby, Naves entrou aos 13 minutos do primeiro tempo para substituir Gustavo Gómez, que sofreu dura entrada de Romero, pouco antes, e precisou deixar o gramado. Após exames, o capitão teve diagnosticada uma fratura no dedo do pé esquerdo, e virou baixa. Naves disse torcer pela recuperação do companheiro.

"Sinto muito pelo Gustavo, torço pela recuperação dele. É um ótimo jogador, uma referência para mim e para todos. Espero aproveitar a oportunidade nos minutos que eu tiver. Feliz por esse momento. Que possam vir mais chances e que eu possa aproveitá-las", finalizou.

O Palmeiras retorna a campo neste sábado, quando encara o Mirassol, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri. A equipe tem 18 pontos e ocupa o primeiro lugar do Grupo B.