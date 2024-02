Muricy reconhece dificuldade na renovação de Wellington com São Paulo

O São Paulo está em alerta em relação ao futuro da lateral esquerda do time. Depois de perder Caio Paulista para o Palmeiras, o Tricolor corre o risco de ficar sem Wellington a partir do ano que vem.

Com contrato até o final de 2024, o jogador pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir do meio do ano. O Internacional aparece como um candidato. O coordenador técnico Muricy Ramalho reconhece que a negociação é complexa.

"Está um pouco difícil", admitiu Muricy, em entrevista ao canal do Arnaldo e Tirone. "O São Paulo já fez várias propostas, eles estão conversando, não é fácil", emendou.

O profissionalismo de Wellington é exaltado pelo integrante da comissão técnica tricolor. "Ele vai para dentro do campo e dá a vida. Luta, briga o tempo todo. Esse moleque veste a camisa. Deixa o resto com os empresários. Claro que queríamos que assinasse um novo contrato já", afirmou o ex-técnico.

No elenco, o São Paulo conta ainda com o jovem Patryck Lanza para a lateral e analisa o mercado por um reforço no setor. Mas Muricy observa que há uma boa alternativa de improvisação para a ala esquerda, em um esquema com três zagueiros.

"O Michel Araújo, se tiver três zagueiros em campo, principalmente com um zagueiro canhoto, você pode aproveitá-lo como ala", comentou Muricy Ramalho.