Liverpool goleia Luton Town e abre quatro pontos de vantagem na ponta do Inglês

Nesta quarta-feira, o Liverpool recebeu o Luton Town, pela abertura da 26ª rodada do Campeonato Inglês. O time da casa saiu perdendo, mas conseguiu a virada e goleou por 4 a 1, aumentando sua vantagem na primeira colocação da tabela.

A vitória levou o Liverpool aos 60 pontos, quatro a mais que o Manchester City. Já o Luton Town vive situação delicada e continua na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 20 pontos.

O próximo compromisso do Liverpool será contra o Chelsea, pela decisão da Copa da Liga Inglesa, neste domingo, às 12 horas (de Brasília). Já o Luton Town enfrenta o Manchester City na terça, às 17 horas, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra.

Logo aos 11 minutos, Chong bateu e, no rebote do goleiro, Ogbene marcou para o Luton Town. A reação do Liverpool veio no segundo tempo. Mac Allister cobrou escanteio e Van Dijk fez de cabeça, aos 10 minutos. Três minutos depois, mais um cruzamento de Mac Allister e, desta vez, Gakpo marcou.

Aos 25 minutos da etapa final, Luis Díaz aproveitou erro na saída de jogo do Luton e fez o terceiro. Já aos 44, Jake Elliot pegou uma sobra dentro da área e bateu no ângulo para fechar a goleada do Liverpool.