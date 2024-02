Juca: Torcida do Fla vive ilusão com Gabigol; Pedro está jogando muito mais

Juca Kfouri questionou no Fim de Papo as vaias de parte da torcida do Flamengo a Pedro quando o artilheiro deu lugar a Gabigol, ontem, na goleada por 4 a 0 no Maracanã. Na visão do colunista do UOL, há flamenguistas que olham para Gabriel e enxergam uma miragem do jogador de temporadas passadas.

'Pedro está jogando muito mais que Gabigol': "Estou perplexo, a única explicação que eu acho é que o carisma do Gabigol é tamanho que a torcida do Flamengo vive de uma saudade, de uma ilusão que ele possa voltar a ser o que foi e deixe de ser apenas esse popstar em que ele se transformou, volte a ser o artilheiro. Não existe outra explicação, o Pedro está jogando muito mais que ele, o Pedro não passa um jogo sem fazer gol. Ele, ao contrário, entra, perde gols fáceis e a torcida continua a amá-lo.

'Vaiar o Pedro é inconcebível': "É aquela coisa do me engana que eu gosto, não tenho outra explicação, é essa idolatria absolutamente, neste momento, sem base. Não estou achando que a torcida do Flamengo deva vaiar o Gabigol, mas deixar de aplaudir o Pedro e, pior que isso, vaiar o Pedro é alguma coisa inconcebível".

Assista ao Fim de Papo na íntegra