Jogo do Cruzeiro hoje (21/2) na Copa do Brasil: horário e onde assistir

Cruzeiro e Sousa duelam hoje (21), às 19h15 (de Brasília), no Marizão, pela primeira rodada da Copa do Brasil.

O jogo será transmitido ao vivo por sportv e Premiere.

O Cruzeiro vem de uma vitória por 3 a 1 contra o Democrata no Campeonato Mineiro. Maior campeão da Copa do Brasil com seis conquistas, a Raposa se classifica com um empate.

O Sousa venceu o Campinense por 3 a 0 pelo Campeonato Paraibano. A equipe precisa vencer a partida para avançar.

Quem se classificar encara Petrolina-PE ou Cascavel-PR na próxima fase.

Sousa x Cruzeiro -- Copa do Brasil

Data e horário: 21 de fevereiro, às 19h15 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Antônio Marques da Silva Mariz, em Sousa (PB)

Transmissão: sportv e Premiere