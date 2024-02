James pode jogar pelo São Paulo na primeira fase do Paulistão? Entenda

O casamento entre São Paulo e James Rodríguez parecia ter chegado ao fim. No entanto, o colombiano voltou atrás e pediu para permanecer no clube, se desculpando com o elenco e com o técnico Thiago Carpini.

Reintegrado ao elenco, o jogador agora faz partes dos planos da comissão, mas ainda não sabe quando poderá ficar à disposição da equipe. Neste domingo, o time encara o Guarani, em Campinas, pelo Campeonato Paulista, mas James não está inscrito no torneio. O prazo para inscrição na primeira fase do Estadual já se encerrou.

A Gazeta Esportiva buscou entender o regulamento da competição e soube que o meio-campista até pode atuar na fase de grupos do Paulistão, desde que o São Paulo aceite algumas condições improváveis.

Conforme texto publicado no site da Federação Paulista de Futebol (FPF), existe uma brecha que permite a inscrição de James Rodríguez ainda na primeira fase da competição. O inciso 10 do artigo "Condição de jogo" prevê que algum jogador seja inscrito fora do prazo caso ele substitua outro que está lesionado e não tem condições de jogar o torneio.

Para isso, o clube deveria apresentar um laudo médico que comprove que o atleta machucado ficará afastado durante todo o período referente ao Paulistão, além de obter uma aprovação do Comitê Médico da FPF.

Mas, se algum time optar por fazer isso, este jogador retirado da lista estaria fora do torneio e não poderia participar nem mesmo da próxima fase. E mais: se este jogador entrar em campo por qualquer outra equipe ou competição em meio à disputa do Campeonato Paulista, o clube será sancionado.

Por esse motivo, é pouco provável que o São Paulo substitua James Rodríguez por outro nome da lista. Os únicos da relação que estão lesionados são Rafinha e Rodrigo Nestor, mas há a expectativa de que eles se recuperem a tempo e possam ser utilizados na fase eliminatória do Estadual.

A outra possibilidade, e mais provável, é de que o colombiano espere pelo término da fase de grupos para ser inscrito na competição. O regulamento permite até quatro trocas na relação a partir do mata-mata, isso se o time avançar até lá.

No momento, o Tricolor aparece no terceiro lugar do Grupo D, fora da zona de classificação, com 14 pontos. Com um jogo a menos, a equipe só depende das próprias forças para garantir a vaga.

Entenda o "fico" de James no São Paulo

James sugeriu a rescisão de contrato com o São Paulo há duas semanas. Sem acordo com o time e com baixa procura no mercado, o colombiano voltou a conversar com a diretoria, mudou de ideia e foi reintegrado.

Antes de voltar a fazer parte do elenco, o jogador pediu desculpas aos demais atletas por não ter viajado com o grupo para Belo Horizonte, onde a equipe disputou a Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras. Ele também conversou com o técnico Thiago Carpini e gostou do papo com o comandante.

A Gazeta Esportiva ouviu que, durante o período que estava afastado do elenco, James continuou treinando no CT da Barra Funda. Em nenhum momento ele deixou de cumprir com horários e parou de se dedicar. O comportamento rendeu elogios dos dirigentes tricolores.

Além de manter a forma física, James também se dava muito bem com os outros companheiros, apesar de ter pedido para deixar o clube. Ele tem boa relação com os outros jogadores, tanto que sua permanência foi festejada por Lucas, um dos principais líderes do grupo.

Pelo São Paulo, James Rodríguez soma apenas um gol em 14 jogos disputados, todos no ano passado. O jogador não atuou pelo time nesta temporada e está há quase três meses sem entrar em campo.