Goleiro brilha na Copa do Brasil após perder filho e avô: 'Pensei em parar'

Imagem: Reprodução/Twitter/Copa do Brasil

Do UOL, em São Paulo

O goleiro Digão brilhou na classificação do Porto Velho para a segunda fase da Copa do Brasil e contou que quase desistiu do futebol após perder o filho e o avô. O time venceu o Remo por 1 a 0.

O que ele disse

Esse período está sendo muito difícil. Perdi recentemente um grande incentivador, meu avô, perdi um filho e pensei sinceramente em parar. Mas Deus mais uma vez está me mostrando que não é hora. Digão, ao Prime Video

O que aconteceu

Digão brilhou no jogo de ontem e avisou que "não vamos parar por aqui. "Tem um versículo que diz que onde colocar a planta do teu pé, Deus te dará como herança. Aquilo quando a gente planta de coração e a gente transmite. A fé é a coisa mais importante do mundo. Essa cidade merece, esse time merece, não vamos parar por aqui", disse ao Prime Video.

A vitória do Porto Velho colocou uma equipe de Rondônia na segunda fase da Copa do Brasil após oito anos. O Genus foi o último a conseguir o feito, em 2016.

Digão é um dos remanescentes da equipe campeã rondoniense de 2023. O título garantiu o Porto Velho na Copa do Brasil 2024.

Digão tem passagens nas bases de Botafogo, Flamengo e Ponte Preta. O goleiro também soma uma passagem pelo futebol português.