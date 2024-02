Giuliano volta a treinar com o elenco e deve reforçar o Santos

Depois de dois dias de folga, o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta quarta-feira. O técnico Fábio Carille contou com uma grande novidade. O meia Giuliano voltou a treinar normalmente com o restante do grupo.

O jogador de 33 anos finalizou o processo de transição física após sofrer uma lesão muscular na panturrilha esquerda.

A última vez que ele entrou em campo foi no dia 28 de janeiro, na derrota de 2 a 1 para o Palmeiras, no Allianz Parque. Desde então, o Alvinegro Praiano atuou mais mais seis vezes.

Giuliano, portanto, deve voltar a ficar à disposição no próximo domingo, contra o São Bernardo. O jogo, válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, está marcado para às 11 horas (de Brasília), no Morumbis.

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o Peixe ocupa a liderança do grupo A do Estadual, com 19 pontos. O São Bernardo está em segundo da chave C, com 15.