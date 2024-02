Giro da Rodada: Fortaleza e Sport empatam pela Copa do Nordeste; Atlético-GO avança na Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, o Fortaleza visitou o Sport, na Arena Pernambuco, no Recife (PE), pela quarta rodada da Copa do Nordeste, e empatou por 1 a 1. Moisés abriu o placar para os visitantes, mas Gustavo Coutinho (de pênalti) deixou tudo igual.

Assim, o Leão do Pici chega aos sete pontos na competição regional e assume a liderança do Grupo B, um tento à frente do Bahia, que tem um jogo a menos.

Do mesmo modo, o Leão da Ilha atinge as sete unidades e sobe para a segunda colocação do Grupo A, empatado com o líder CRB e com o terceiro lugar Botafogo-PB. Ambos os rivais possuem um compromisso a menos.

Na próxima rodada, portanto, o Fortaleza visita o Botafogo-PB, às 19 horas (de Brasília) de terça-feira (5), no Almeidão, em João Pessoa (PB). Na quarta-feira (6), o Sport encara o Altos-PI, a partir das 21h30, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI).

Os gols de Sport e Fortaleza

Apesar do Sport ter sido superior no primeiro tempo, quem abriu o placar na Arena Pernambuco foi o Fortaleza. Já aos 45 minutos da etapa inicial, Moisés puxou contra-ataque rápido, levou pela esquerda, puxou para dentro e bateu no canto do goleiro Caíque França.

Já na reta final de partida, os donos da casa conseguiram o empate. Aos 41 minutos do segundo tempo, Gustavo Coutinho foi derrubado por Zé Welison dentro da área. Com o pênalti assinalado, o próprio atacante foi para a cobrança e deslocou o goleiro Santos, chutando no meio do gol, com força, para deixar tudo igual.

Vitória e Náutico empatam no Barradão; Maranhão vence o Juazeirense em casa

Em outro duelo da noite, o Vitória empatou em 1 a 1 com o Náutico, no Barradão, em Salvador (BA). Evandro anotou o gol do Timbu, mas Daniel Júnior, já aos 48 do segundo tempo, deixou tudo igual.

Com o resultado, o Leão da atinge os cinco pontos, mas segue na quinta posição do Grupo A, fora da zona de classificação. Com a mesma pontuação, o Náutico é o terceiro colocado do Grupo B.

Já o Maranhão recebeu o Juazeirense, no Estádio Castelão, em São Luís (MA), e venceu por 2 a 1, de virada. Pedro Henrique abriu o placar para os visitantes, que tiveram Leandrinho expulso aos 18 minutos da etapa final. Com gols aos 26, de Vinícius Barata, e aos 31, de Capote, os mandantes viraram.

Com isso, o clube maranhense chega aos cinco pontos, na sexta colocação do Grupo A, enquanto a equipe baiana ocupa o quinto lugar do Grupo B, com três.

Atlético-GO vence e avança na Copa do Brasil; Cuiabá tem jogo adiado

Já pela primeira fase da Copa do Brasil, o Atlético-GO passou pelo União Rondonópolis após vencer por 3 a 1, com gols de Adriano Martins e Emiliano Rodríguez (2x). Yan Maranhão descontou. Agora, o Dragão enfrenta o Real Brasília na segunda etapa.

Já o Cuiabá, que duelaria contra o Real Noroeste-ES nesta noite, no estádio José Olímpio da Rocha, teve partida adiada devido ao alagamento no gramado após a chuva que atingiu a cidade de Águia Branca (ES).

Até o momento, o confronto foi remarcado pela CBF para o final da tarde desta quinta-feira (22). No entanto, o horário ainda não foi definido.

Joinville e Figueirense perdem no Campeonato Catarinense

Por fim, em partida atrasada da oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Catarinense, o Joinville perdeu para o Concórdia, fora de casa, por 2 a 1. Warley abriu o placar para os visitantes, mas Cleison Tetê (duas vezes) comandou a virada.

Com isso, o JEC estaciona nos 11 pontos, na nona colocação ? primeira fora da zona de classificação às quartas de final. Por outro lado, os donos da casa chegam às mesmas 11 unidades e saltam para a sétima posição.

No outro confronto catarinense da noite, o Figueirense perdeu por 2 a 0 para o Marcílio Dias, também longe de seus domínios, com gols de Rafinha Rech e Zé Eduardo.

O segundo revés seguido deixou o Figueira no quarto lugar, com 12 pontos, enquanto os mandantes figuram na vice-liderança, com 19.

Confira os demais resultados desta quarta-feira na Copa do Brasil

Real Brasília 2 x 1 São Raimundo-RR

River-PI 1 x 1 Ypiranga-RS

Manauara-AM 1 x 2 Retrô

Sousa-PB 2 x 0 Cruzeiro

Anápolis-GO 1 x 0 Tombense

Audax-RJ 0 x 0 Portuguesa-RJ

Itabaiana 0 x 1 Brasiliense

Treze-PB 1 x 1 ABC

Moto Club-MA 0 x 4 Bahia

Capital-TO 2 x 1 Tocantinópolis

Costa Rica-MS 1 x 2 América-RN

Independente-AP 0 x 1 Amazonas

São Luiz-RS 2 x 1 Ituano

Rio Branco 0 x 0 CRB