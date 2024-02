Francês campeão do mundo alerta Real Madrid sobre Mbappé: "Pode ser um problema"

O ex-jogador francês Emmanuel Petit, ganhador da Copa do Mundo 1998, comentou a provável ida de Kylian Mbappé ao Real Madrid. Apesar da qualidade técnica do atacante, o antigo meio-campista alertou o clube espanhol sobre possíveis inconvenientes com a chegada do astro.

"Se Mbappé for para Madrid, pode ser um problema. Não só em termos de salário, mas também em termos de liderança no vestiário. Bellingham tem sido incrível, assim como Vinicius e, se for para Madrid, (Mbappé) terá que jogar como atacante, assim como fez recentemente no PSG. Mas todos sabemos que esta não é a sua melhor posição. Há muitas perguntas e nenhuma resposta", disse Petit em entrevista ao AS.

"De seis em seis meses, há sempre a mesma história na mesa. Ele fez cocô bem? Na França, também estamos fartos. Posso entender que os jogadores também estejam chateados com esta situação, porque toda a atenção está voltada para Mbappé o tempo todo", acrescentou Petit, sobre a longa novela em torno da possível ida de Mbappé ao Real Madrid.

Por fim, o campeão mundial de 1998 também falou que a situação pode prejudicar os outros jogadores do Paris Saint-Germain (PSG).

"Não estamos falando do PSG, estamos sempre falando de Mbappé. Portanto, pode ser um problema para alguns jogadores administrar esta situação. E é por isso que eu disse que estou cansado de falar sobre isso a cada três semanas", declarou.

Mbappé soma 291 jogos com a camisa do PSG. Neste período, foram 244 bolas na rede, além de cinco títulos do Campeonato Francês, três da Copa da França, dois da Copa da Liga da França e três da Supercopa da França.