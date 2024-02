Ex-Corinthians, Chrystian Barletta é anunciado como reforço do Sport

O Sport anunciou, na tarde desta quarta-feira, a chegada do atacante Chrystian Barletta, com vínculo até 2028. O jogador de 22 anos, que já trabalha no CT José de Andrade Médicis, teve uma passagem discreta pelo Corinthians e estava no Ceará.

Ele foi destaque do Paulistão de 2023 vestindo as cores do São Bernardo e acabou comprado pelo Corinthians. Após apenas cinco jogos em quatro meses, seguiu para o Ceará em julho de 2023. Pelo novo clube, atuou somente em 11 partidas e marcou três gols.

????????? ???????? é do Sport. ???? pic.twitter.com/yFaarzGZUU ? Sport Club do Recife (@sportrecife) February 21, 2024

Barletta é o sexto atacante contratado nesta janela, já que, antes dele, vieram Zé Roberto, Pablo Dyego, Arthur Caíke, Romarinho e Gustavo Coutinho. Ele ainda terá que concorrer com Tití Ortiz e Fabricio Domínguez, que vem sendo o titular na ponta-direita, posição favorita do recém-chegado.

O Sport já contratou um total de 15 reforços para 2024. Além dos atacantes, o clube trouxe os goleiros Thiago Couto e Caíque França, o lateral direito Lucas Ramon, o zagueiro Luciano Castán, o lateral esquerdo Riquelme e os meio-campistas Pedro Vilhena, Lucas Lima, Christian Ortiz e Fabricio Domínguez.