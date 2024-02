Courtois volta a treinar com Real Madrid após ter grave lesão

O goleiro Thibaut Courtois treinou com o Real Madrid pela primeira vez na temporada 2023/24. Isso porque o belga rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo no dia 10 de agosto, dois dias antes do início da temporada. Courtois ainda deve ficar fora por um tempo, mas sua expectativa, assim como os médicos do clube, é que retorne antes do fim desta temporada.

Em comunicado, o Real Madrid informou que o goleiro (assim como Éder Militão e Alaba) continuará "com seu processo de recuperação", sem dizer uma data de provável retorno. As imagens do treino desta quarta-feira mostram o goleiro participando do treino ao lado de seus companheiros. Courtois não deve atuar até as quartas de final da Champions League, caso o clube se classifique contra o RB Leipzig.

Além dos três já mencionados, o clube merengue também não conta com Rudiger e Bellingham, ambos machucados. Courtois fez parte da seleção do ano da FIFA, divulgada durante a cerimônia do The Best.