Contra Palmeiras, Corinthians é pior em raio-x de clássicos: venceu 1 em 15

O empate por 2 a 2 com o Palmeiras no último domingo foi heroico para o Corinthians, mas também representou uma marca negativa para o time do Parque São Jorge: como não venceu, o Timão tem agora a pior marca em clássicos estaduais recentes entre os principais clubes do país: contra o Palmeiras, os corintianos venceram apenas uma vez nos últimos 15 jogos.

O Verdão, por sua vez, é o 'rei' das disputas: supera todos os seus rivais estaduais, é dono do melhor aproveitamento neste tipo de confronto, vencendo 63% dos pontos disputados e foi quem menos perdeu clássicos (contando apenas paulistas e cariocas), com oito derrotas. O Flamengo tem o mesmo número de vitórias que o Palmeiras no recorte de 15 jogos, mas perdeu 14 vezes. Os cariocas, porém, levam vantagem em um critério: têm dez vitórias em dois clássicos regionais (contra Botafogo e Vasco), enquanto os paulistas fizeram isso só em um deles (contra o Santos).

Raio-x: como funciona

O UOL fez um levantamento considerando clássicos estaduais entre os principais clubes do país. O recorte utilizado para análise é dos últimos 15 jogos.

Fazem parte do estudo jogos entre Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo (RJ); Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos (SP); Atlético-MG e Cruzeiro (MG); Grêmio e Internacional (RS).

Palmeiras é 'rei', Santos tem pior aproveitamento

O Santos tem o pior aproveitamento em clássicos entre todos os times do estudo. O Peixe soma 31%, seguido de perto pelo Corinthians, com 35%, e o Botafogo, com 36%.

O melhor aproveitamento é o Palmeiras, 63%. Em seguida aparecem Flamengo, 59%, e Grêmio com 53%.

São Paulo reflete momento

O Timão é o quem menos venceu em um jogo específico entre todos os clássicos do Brasil, com somente uma vitória nos últimos 15 jogos diante do Palmeiras. Todos os demais clássicos tiveram duas ou mais vitórias de ambos os times. O Corinthians só leva a melhor no duelo com Santos, de quem ganhou seis dos últimos 15 jogos.

A análise dos dados nos clássicos paulistas recria o momento do futebol entre os principais clubes do Estado.

A supremacia do Palmeiras é esmagadora, levando a melhor nos enfrentamentos contra Santos (10 vezes), São Paulo (sete vezes) e Corinthians (sete vezes).

Campeão da Copa do Brasil, o São Paulo está em fase de recuperação e tem desempenho superior nos duelos contra Corinthians (sete vitórias) e Santos (sete vitórias).

O Peixe, vivendo uma das piores fases de sua história, disputando a Série B pela primeira vez, também tem tal crise refletida nos clássicos. A equipe leva a pior em todos os enfrentamentos.

Flamengo é o maior vencedor

Ninguém venceu mais clássicos estaduais do que o Flamengo. O Rubro-Negro leva a melhor em duelos contra Vasco e Botafogo, ambos com 10 vitórias (no recorte dos últimos 15 jogos). No total, são 24 vitórias —o mesmo número que o Palmeiras.

No Rio de Janeiro, cada clube tem seu 'freguês' predileto. Apenas o Botafogo não leva vantagem contra ninguém.

Ainda que o Fla se dê bem contra Vasco e Botafogo, leva a pior contra o Fluminense (sete vitórias do Flu). O Flu também se dá bem contra o Botafogo (oito vitórias), mas perde nos duelos para o Vasco (cinco vitórias do Cruzmaltino)

Já o Botafogo não leva vantagem sobre nenhum rival, empatando o duelo com o Vasco com seis vitórias para cada lado e três empates.

Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Renascimento tricolor

Fla-Flu e São Paulo x Palmeiras foram os duelos que mais aconteceram recentemente. Os últimos 15 jogos destes dois clássicos ocorreram desde 2021.

Além disso, o duelo São Paulo e Palmeiras é o clássico regional que ocorreu por mais competições: cinco (Paulista, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Libertadores e Brasileirão).

Paridade em RS e MG

Rio Grande do Sul e Minas Gerais mostram cenários semelhantes. Há uma leve superioridade para Atlético-MG e Grêmio, mas os duelos recentes são bem parelhos.

Entre os gaúchos, são sete vitórias do Grêmio, três empates e cinco do Inter. Já os mineiros têm seis vitórias do Atlético-MG, quatro empates e cinco vitórias do Cruzeiro.

'Cabeça fria' para ser campeão

Imagem: Fabio Moreira Pinto/AGIF

O Palmeiras é o time que mais foi campeão em clássicos recentes. O Verdão ergueu a taça do Paulista de 2020 sobre o Corinthians, da Libertadores de 2021 sobre o Santos e do Paulista de 2022 contra o São Paulo.

O segundo que menos sente a rivalidade em finais é o Fluminense, capaz de bater o Flamengo nas decisões do Carioca de 2022 e 2023.

São Paulo (Supercopa 2024), Flamengo (Carioca 2021), Atlético-MG (Mineiro 2022), Cruzeiro (Mineiro 2019) e Grêmio (Gaúcho 2021) também desbancaram rivais regionais em decisões uma vez cada.

Inter, Botafogo, Vasco, Santos e Corinthians não foram campeões em clássicos ultimamente.

Ataques x Defesas

Fazer a torcida comemorar gols contra o rival é especialidade do Flamengo no duelo contra o Vasco. Nos últimos 15 jogos, o Fla marcou 28 gols no rival, média de quase dois por partida.

Por outro lado, não é muito a praia do Santos, que no duelo contra o Corinthians marcou apenas nove gols no mesmo recorte de 15 jogos.

Empate é vitória

Palmeiras x Corinthians não mostra apenas a dificuldade de vencer do Timão, mas o excesso de empates. Foram sete vezes que a partida terminou em igualdade, mesmo número de vitórias do Palmeiras.

Em nenhum dos clássicos presentes no estudo do UOL o empate é o resultado mais comum.

Em contrapartida, o duelo entre Botafogo e Flamengo costuma ter vencedor (normalmente o Fla). Apenas uma vez o jogo terminou empatado dos últimos 15. Foram 10 vitórias do Flamengo e quatro do Botafogo.