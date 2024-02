Com James, São Paulo faz treino tático para pegar o Guarani; Rato trabalha com bola

Nesta quarta-feira de manhã, o São Paulo deu sequência à preparação para enfrentar o Guarani, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Um dia após mudar de ideia e decidir ficar no clube, o meia James Rodríguez participou da atividade com os companheiros no CT da Barra Funda.

Além do colombiano, o lateral direito Igor Vinícius e o meia-atacante Wellington Rato, já recuperados de suas lesões, trabalharam normalmente no gramado. A tendência é que ambos fiquem à disposição do técnico Thiago Carpini para a partida diante do Guarani, no domingo.

Já Lucas (lesão na posterior da coxa esquerda) e Rodriguinho (entorse no tornozelo direito) aqueceram com a equipe em campo e, posteriormente, fizeram exercícios no gramado sob supervisão dos preparadores físicos.

Enquanto isso, Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda), Moreira (lesão muscular no reto femoral da perna direita) e Rodrigo Nestor (cirurgia no joelho esquerdo) seguiram em tratamento com a fisioterapia. Os dois últimos com parte dos trabalhos no gramado, enquanto o primeiro ficou na parte interna das instalações.

Carpini terá dois desfalques certos para o jogo. Os zagueiros Arboleda e Diego Costa, suspensos, são baixas. Já James Rodríguez, apesar de ser reintegrado e estar bem fisicamente, não foi inscrito no Paulista e só poderá ser incluído na lista se o time avançar ao mata-mata.

No momento, o São Paulo está fora da zona de classificação à próxima fase. A equipe está no terceiro lugar do Grupo D, com 14 pontos, mas ainda tem uma partida a menos.

Nesta quarta, Carpini comandou atividades voltadas ao setor defensivo. Primeiro, o técnico aprimorou a última linha de quatro. Na sequência, houve um exercício tático com situações de ataque contra defesa.

O Tricolor entra em campo para encarar o Guarani neste domingo, às 18h (de Brasília), em Campinas. O time volta a treinar na manhã de quinta-feira, novamente no CT da Barra Funda.