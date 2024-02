Cianorte x Corinthians: informações e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Nessa quinta-feira, o Corinthians faz a sua estreia na Copa do Brasil 2024 e tem a vantagem do empate para passar de fase. O adversário será o Cianorte, às 20h (de Brasília), no Estádio Willie Davids, em Maringá (PR).

O Timão está em busca de repetir os feitos das edições 1995, 2002 e 2009 e conquistar o tetracampeonato. Após o último título, as melhores campanhas do time de Parque São Jorge na competição foram quando foi vice em 2018 e 2022.

O Corinthians vem de uma sequência de três jogos invictos, com duas vitórias e um empate. Na última partida, o Timão empatou nos minutos finais contra o Palmeiras por 2 a 2, pelo Paulistão.

O técnico António Oliveira tem alguns problemas para a partida. O goleiro Cássio (trauma no quadril) é dúvida. O atacante Yuri Alberto (fratura no oitavo arco costal) é desfalque, assim como Diego Palacios (lesão meniscal no joelho) e Pedro Raul (lesão na parte posterior da coxa).

Já o Cianorte está na quinta colocação do Campeonato Paranaense, com 14 pontos. A equipe conta com dois ex-Corinthians: o meia Guilherme e o atacante Júnior Dutra.

FICHA TÉCNICA



CIANORTE X CORINTHIANS

Local: Estádio Willie Davids, em Maringá (PR)



Data: 22 de fevereiro, quinta-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)



Assistentes: Fernanda Nândrea Gomes Antunes (Fifa-MG) e Augusto Magno de Ramos (MG)

Cianorte: Vinicius Almeira; Marlon, Raphael, Matheus Guedes e Samuel; Adriano, Natham e Juninho; Allan, Junior Dutra e Lucas Lourenço



Técnico: Zé Roberto

Corinthians: Carlos Miguel; Fagner, Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Garro; Wesley, Pedro Henrique e Romero



Técnico: António Oliveira