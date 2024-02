Cianorte parcela em até 9x os ingressos para jogo com Corinthians

O jogo contra o Corinthians é uma grande oportunidade para o Cianorte buscar recursos financeiros extras na manutenção de seu departamento de futebol. Uma das receitas sairá da venda de ingressos do duelo desta quinta-feira pela Copa do Brasil.

Restam ainda ingressos que vão sair por um preço salgado: R$ 190. No entanto, o Cianorte busca atrair os torcedores parcelando o valor das entradas.

"Pra quem ainda não comprou seu ingresso para o grande jogo entre Cianorte x Corinthians, esta é a última chamada", divulgou o clube paranaense nas redes sociais.

"Restam pouquíssimas entradas desta última carga colocada à disposição para venda. Adquira parcelando no seu cartão, através do site www.ingressonacional.com.br/cianortefc em até 9x. Ou nos pontos de vendas oficiais em até 3x. Não fique de fora deste grande momento do futebol", emendou o comunicado do Cianorte.