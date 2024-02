Brasileiro marca nos acréscimos, e Porto abre vantagem sobre o Arsenal nas oitavas da Champions

A disputa do mata-mata da Liga dos Campeões ganhou sequência nesta quarta-feira. Pelo jogo de ida das oitavas de final, o Porto recebeu o Arsenal no Estádio do Dragão e venceu por 1 a 0. O gol dos mandantes foi marcado no apagar das luzes pelo brasileiro Galeno.

Com o triunfo diante de sua torcida, o Porto de Sérgio Conceição tem a vantagem do empate na partida de volta, que será disputada na Inglaterra. O Arsenal de Arteta, por sua vez, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença caso queira avançar às quartas no tempo normal.

O embate de volta acontece no dia 12 de março, às 17 horas (de Brasília), no Emirates Stadium. Caso o placar agregado termine em igualdade, o confronto irá para prorrogação e, se o empate persistir, o classificado será definido nos pênaltis.

Antes disso, porém, os dois clubes retornam a campo por suas respectivas ligas nacionais. O Porto visita o Gil Vicente a partir das 15 horas (de Brasília) deste domingo. A bola rola no Estádio Cidade de Barcelos, pela 23ª rodada do Campeonato Português. Do outro lado, o Arsenal entra em campo um dia antes do Porto. O time de Arteta enfrenta o Newcastle neste sábado, no Emirates Stadium. O confronto, válido pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, acontece às 17 horas (de Brasília).

A partida

Durante o jogo, houveram poucas chances criadas. O único lance perigoso na primeira etapa aconteceu aos 21 minutos, com Galeno. De primeira, o atleta finalizou na trave. Na sequência, a bola voltou para ele, mas dessa vez o atacante mandou raspando o poste esquerdo do goleiro Raya.

Aos dez minutos da segunda etapa, o Arsenal contou com um escanteio afastado pela defesa do clube português. A resposta dos mandantes veio aos 22, com Evanilson. O centroavante tentou o arremate dentro da área, mas William Saliba afastou para escanteio. Na cobrança, a defesa afastou novamente o perigo.

Entretanto, aos 46, o brasileiro Galeno finalizou com muita categoria de fora da área para vencer o goleiro Raya e abrir a vantagem mínima para o jogo da volta.