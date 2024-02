Arthur Elias aponta falha do Brasil na Copa e quer rivais com medo de Marta

A seleção brasileira feminina abre a temporada nesta madrugada, pela Copa Ouro Concacaf, e o técnico Arthur Elias já está de olho nos Jogos Olímpicos de Paris. Enquanto "abre o Brasil" para novas jogadoras, o treinador trabalha para tornar o time mais ofensivo e ter Marta "desempenhando um futebol de alto nível".

Novo ambiente após frustração na Copa

Foi muito importante fazer a primeira convocação na Granja [Comary], um lugar maravilhoso para se treinar, fechar o grupo e ter uma construção de um novo ambiente. Desde o primeiro momento eu falei sobre a confiança que eu tenho no futebol feminino brasileiro, aquilo que eu acredito que a seleção pode fazer, e aos poucos ir mudando esse ânimo da equipe. Foi uma convivência excelente.

A seleção brasileira foi eliminada ainda na primeira fase da Copa do Mundo feminina. O empate com a Jamaica marcou também a despedida de Marta em Mundiais.

Difícil falar de algo que pode ser aproveitado [do trabalho da Pia], porque entendo que o trabalho é integrado dentro de um processo e uma ideia de jogo que é única. Eu via uma seleção que se defendia muito bem e que faltava um pouco de recursos ofensivos.

Na primeira convocação eu trouxe isso para elas [jogadoras], da gente treinar muito a nossa construção, organização ofensiva, as transições, aumentar o número de chances criadas dentro de uma partida. A eficiência é algo que a gente sempre precisa melhorar.

Planejamento para Paris 2024

Copa Ouro funciona como "prévia" para as Olimpíadas: "Essa oportunidade é bastante rica, e o formato da competição é idêntico ao dos Jogos Olímpicos, então a gente vai conseguir testar algumas armas que a gente tem preparado para Paris".

Momento de abrir a seleção: "A gente está no ponto de abrir a seleção para mais atletas que não participaram da última Copa do Mundo, de observar e conhecer esse leque maior de jogadoras para conseguir escolher as atletas certas para os Jogos Olímpicos".

Convocação com "cara olímpica" só no meio do ano: "A convocação da próxima data Fifa deve ser com nomes bastante diferentes dessa convocação atual. Na convocação de final de maio, começo de junho, provavelmente teremos um grupo mais parecido com o que estará nas Olimpíadas".

'Impacto Marta'

O que interessa para a Marta, para mim e para a seleção brasileira, é ter a Marta desempenhando futebol de alto nível, para realmente ter o impacto que a gente precisa com a presença dela, que é de os adversários olharem para o Brasil com mais preocupação.

Independente de qualquer situação, de qualquer jogadora, a seleção brasileira sempre vai ser muito forte, mas a Marta traz um impacto tanto interno para o nosso grupo, de confiança, de jogar com uma atleta que é muito fora de série e estando bem, e também para a preocupação com os adversários.

Arthur, porém, não pretende "centralizar" uma eventual conquista do ouro olímpico em Marta. Durante a Copa do Mundo de 2023, algumas jogadoras da seleção brasileira se uniram para tentar trazer o título inédito para a camisa 10.

Não passa na minha cabeça um discurso de centralizar uma conquista olímpica em qualquer jogadora que seja, porque é uma conquista de um país, de todo o desenvolvimento que a gente tem pela frente. Claro que a Marta é uma jogadora espetacular, maior expoente do futebol feminino nosso, mas eu acho que o grupo tem muitas e muitas motivações para a gente entregar nas Olimpíadas.

Marta não foi convocada para a Copa Ouro. A atacante Bia Zaneratto usará a camisa 10 na competição.

Título inédito é uma missão de vida

É um desejo [ganhar uma Copa do Mundo ou um ouro Olímpico], mas também é um sentimento muito profundo que eu tenho. Eu dediquei mais da metade da minha vida ao futebol das mulheres, então fui aprendendo muito.