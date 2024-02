António Oliveira terá que "quebrar a cabeça" para encaixar Garro e Coronado

O técnico António Oliveira terá um desafio nos próximos dias. O comandante do Corinthians vai ter que "quebrar a cabeça" para encaixar Rodrigo Garro e Igor Coronado, meias de características semelhantes, na equipe titular.

Os dois jogadores são meio-campistas, que gostam de ter liberdade em campo e cair no setor da bola para armar jogadas. Garro vem atuando como titular na função de "cérebro" da equipe, enquanto Igor ainda não possui as condições físicas ideais para entrar em campo. Existe a expectativa que o camisa 77 ganhe seus primeiros minutos na partida contra a Ponte Preta, no final de semana, mas o cenário mais provável é de estreia diante do Santo André, no dia 2 de março.

"O pouco que acompanhei do Garro, vejo que nós temos um futebol parecido. Percebi que ele joga no meio-campo, gosta de ter liberdade para flutuar e temos características parecidas. Gosto de ter a bola no pé, criar jogadas e estar participando do jogo. Para mim é uma parte fundamental, gosto de tocar na bola, buscar os espaços que eu acho que o time precisa. Essa é minha melhor qualidade. Sou meia ofensivo. Porém, hoje conversei com o treinador, e expliquei para que se precisar posso jogar em outras posições do meio para frente. Então, não creio que isso seria um problema aqui. Ele me sinalizou que de início a ideia dele e me colocar na minha melhor posição, que seria meia-atacante", comentou Coronado, em sua entrevista coletiva de apresentação, na última terça-feira (20).

O Corinthians tem atuado na plataforma 4-3-3, com Garro na meia pela direita, formando uma trinca com Raniele (volante) e Maycon (meia pela esquerda). Na prática, porém, o argentino de 26 anos tem muita liberdade para se movimentar para onde o jogo se desenvolve. No Al-Ittihad, Coronado tinha atribuições semelhantes, mas fechava o lado esquerdo de um 4-1-4-1 no momento defensivo, papel hoje desempenhado por Wesley. No período de ataque, Igor tinha permissão para circular pelo campo.

"Somos jogadores de mesmas características, mas um pode atuar de um lado, outro do outro, eu jogo pelas beiradas também se for necessário. Então, com certeza dá para deixar os dois jogadores dentro de campo. Vi que ele (Garro) se dedica muito pela equipe, então não vai ser nenhum problema não. Creio que dá para todo mundo ficar feliz", complementou Coronado.

Além do encaixe do meia de 31 anos na equipe, um ponto de atenção dos profissionais do clube é a questão física do atleta. Isso porque o calendário nacional é muito mais intenso em relação ao árabe, que Coronado estava acostumado. Para se ter uma ideia, o Corinthians disputou 73 jogos em 2023, enquanto a temporada de maior número de partidas de Igor foi a de 205/2016, com 42 compromissos.

"Vou ter que me cuidar mais no extracampo e procurar com o clube, fazer o que for necessário, para estar disponível o máximo possível. São muitos jogos no nosso calendário, mas vou me preparar dentro e fora do clube para estar disponível", comentou Coronado sobre o tema.

O Corinthians encara o Cianorte nesta quinta-feira (22), pela primeira fase da Copa do Brasil, em Maringá. A tendência é que Rodrigo Garro inicie o confronto como titular, enquanto Coronado acompanhe o jogo de fora, com a delegação.

