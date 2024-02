'Pilhado' e exigente: Como é António Oliveira nos treinos do Corinthians

António Oliveira é muito participativo nos treinos do Corinthians, instigando os jogadores sem parar. O UOL acompanhou a reta final da atividade de ontem, que foi aberta à imprensa.

O que aconteceu

O treinador português deu início a um coletivo 11x8 em espaço reduzido. A primeira parte do treino teve um exercício tático de preparação para o jogo de amanhã contra o Cianorte, pela Copa do Brasil, com a participação dos titulares, que foram realizar um complemento físico na academia quando a imprensa entrou.

António ficou no centro do gramado, no meio dos jogadores, gritando instruções a todo momento. Sempre com uma bola sob o braço para repor rápido, ele bradava orientações para os atletas na atividade, que tinha como foco as transições ofensivas e defensivas.

António Oliveira conversando com Igor Coronado em treino do Corinthians Imagem: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O técnico também fazia interrupções para corrigir movimentos e demonstrar ele mesmo o que queria na dinâmica. O intuito da atividade era, com toques rápidos, chegar até o gol adversário, que era defendido pelo time em inferioridade numérica. O "professor" pedia aos jogadores para explorar as laterais do campo, e recuperar a bola rápido no contra-golpe.

António só deixou de estar "pilhado" quando os jogadores foram treinar finalizações. Após 20 minutos intensos, o agitado comandante sentou e ficou observando os atletas bombardeando um gol que era defendido por um rodízio de goleiros. Nessa hora, seus auxiliares ficaram mais envolvidos na ação, enquanto o português analisava tudo.

Exigente, ele também teve momentos de descontração com o grupo. O técnico interagiu com jogadores fazendo brincadeiras nos minutos finais e demonstrou estar se sentindo em casa.

O que se viu na atividade

Igor Coronado observando António Oliveira durante treino do Corinthians Imagem: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

António não teve todos os jogadores à disposição, mas a atividade aberta possibilitou ver algumas alternativas para o time. Sem os titulares, ele começou com: Carlos Miguel; Matheus França, João Pedro, Raul Gustavo e Hugo; Maycon, Ryan e Biro; Rojas, Giovane e Pedro Henrique.

Giovane e Arthur Sousa tiveram repetições como centroavante. Com Yuri Alberto lesionado e Pedro Raul treinando separado enquanto se recupera, as duas Crias do Terrão surgem como opções para o ataque.

Muito acionado na ponta, Pedro Henrique foi um dos destaques da atividade. O técnico também fez mudanças no time principal, colocando outros jogadores como Leo Mana, Matheus Bidu e Matheus Araújo. Coronado não participou e fez exercício à parte com Paulinho, mas foi treinar cobrança de faltas no fim com Matheus França e Rojas.