Amigo de Galdames, tenista chileno treina de camisa do Vasco no Rio Open

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Vasco já tem seu representante no Rio Open. O chileno Cristian Garín, próximo adversário do brasileiro João Fonseca, treinou hoje (21) com a camisa vascaína (veja no vídeo abaixo). Ele é amigo do volante Pablo Galdames, seu compatriota e jogador do Cruzmaltino.

O que aconteceu

Garín realizou um treinamento na parte da tarde no complexo do Rio Open. A camisa personalizada com seu nome foi um presente do Vasco ao tenista, que fez questão de utilizá-la.

O chileno enfrentará nas oitavas João Fonseca. O brasileiro de 17 anos venceu o francês Arthur Fils, hoje (21), por 2 sets a 0.

Fonseca, curiosamente, é flamenguista. O carioca, porém, preferiu não polemizar ao saber que seu próximo adversário treinou com a camisa do Vasco. Os dois se enfrentam amanhã (22).

Eu não sou o maior fã de futebol. Sou flamenguista por conta mais do meu irmão, meu irmão que é 'doente'. Tenho muitos amigos vascaínos e tênis e futebol são esportes diferentes. Não ligo muito para ele [Garín] usar uma camisa do Vasco, não sou esse tipo de torcedor. Espero que seja um bom confronto

João Fonseca