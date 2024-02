Arrascaeta exalta atuação do Flamengo em goleada e projeta jogo contra Flu

O Flamengo goleou o Boavista nesta terça-feira, no Maracanã, e garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Com grande atuação coletiva, o meia Arrascaeta marcou duas vezes e falou do bom desempenho rubro-negro.

"A gente tem que contribuir. Seja com o passe simples ou gol. Temos que seguir assim, criar muitas chances. Vamos continuar trabalhando", disse ele à Band.

Além disso, Arrascaeta projetou o próximo desafio do Flamengo. Os rubro-negros terão o clássico contra o Fluminense, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Maracanã. O confronto é direto pela liderança do Estadual.

"É um jogo muito importante. Um clássico. São dois times que jogam por coisas importantes, mas temos que pensar somente no nosso time. Vamos pensar em buscar um bom resultado", finalizou.

Com o resultado desta noite, o Flamengo assumiu a liderança do Cariocão, com 21 pontos, mesma pontuação do Fluminense, que fica atrás pelo saldo de gols.