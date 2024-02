Bragantino empilha chances perdidas e só empata com Águilas na Libertadores

Do UOL, em São Paulo

O Bragantino martelou, mas pecou na falta de pontaria e não saiu de um empate por 0 a 0 contra o Águilas Doradas, em Medellín, em jogo válido pela ida da segunda fase preliminar da Libertadores.

A equipe brasileira comandou as ações e empilhou gols perdidos na Colômbia: Laquintana, já nos minutos finais do 2° tempo, acabou tornando-se símbolo da ineficiência paulista ao perder uma chance inacreditável após escanteio.

Os times disputam a vaga na terceira fase da Libertadores na próxima terça-feira (27). O duelo, que desta vez será disputado em Bragança Paulista, terá apito inicial às 21h30 (de Brasília).

Quem avançar, encara o ganhador de Botafogo x Aurora. Brasileiros e bolivianos iniciam a disputa amanhã, em Cochabamba.

Como foi o jogo

O Bragantino iniciou a partida demonstrando nervosismo, mas conseguiu se ajeitar e protagonizou boas chances no 1° tempo. Os pontas Helinho e Vitinho levaram perigo, mas erraram o alvo de Contreras, e Léo Ortiz também ficou no quase após escanteio da esquerda. Os mandantes apostaram em contra-ataques, mas não assustaram Cleiton até o intervalo.

Na etapa final, a história se repetiu — com direito, aliás, a um gol perdido de maneira inacreditável por Laquintana: após escanteio, a bola desviou e ficou limpa para o atacante uruguaio, que mesmo com a meta quase que vazia e dentro da pequena área, desperdiçou a oportunidade de balançar as redes.