Treinador do PSG confirma presença de Mbappé em jogo da Champions League

Após sofrer uma leve lesão no tornozelo, Mbappé retornou aos treinos do Paris Saint-Germain no último domingo, entretanto, sua presença para o duelo contra a Real Sociedad, pela Champions League, não era certa. O mistério foi resolvido nesta terça-feira, o treinador Luis Enrique confirmou, em entrevista coletiva, que o craque estará presente.

"Sim [se Mbappé jogará]. Acho que quando uma equipe tem um jogador da categoria de Kyilian, a única coisa que temos que entender é que o melhor é que ele jogue o máximo possível. Ele poderia ter jogado há quatro dias, mas não era uma final, não foi preciso arriscar, mas agora está disponível", disse.

O treinador espanhol também revelou o que o PSG precisa fazer para vencer a Real Sociedad durante as oitavas de final e sair classificado para a próxima fase.

"Tem que tirar a bola deles o mais rápido possível, o que é difícil, e não perdê-la também, o que também é difícil. A Real Sociedad é um adversário que não dá a bola e quando está sob pressão é muito agressivo. Eles têm um ótimo nível", analisou.

O jogo de ida das oitavas de final da Champions League entre Paris Saint-Germain e Real Sociedad ocorre nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Estádio Parque dos Príncipes.