Revelação de Cotia some no São Paulo e estafe se irrita; rival monitora

O meia Rodriguinho, que surgiu como próxima revelação de Cotia no ano passado, sumiu da equipe do São Paulo. A falta de chances desagrada ao estafe e um rival monitora a situação do jogador.

O que aconteceu

Rodriguinho estreou em 2022 e marcou logo no primeiro jogo. O jovem somou quatro partidas naquele ano.

No ano passado, Rodriguinho chegou a ganhar mais tempo. Foram 14 jogos entre Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil, mas terminou o ano alternando entre o sub-20 e o time profissional.

O meia de 19 anos empolgou o torcedor quando teve uma sequência entrando no segundo tempo. Ele chegou a dar uma boa assistência na vitória por 2 a 0 sobre o Tigre (ARG).

Depois da sequência de sete jogos entrando na segunda etapa, Rodriguinho sumiu. Da 15ª rodada do Brasileirão, em julho, até o final do ano, o jovem somou apenas 32 minutos e três jogos.

Falta de espaço incomoda

A ascensão interrompida ao profissional incomoda o estafe. Pessoas próximas ao jogador viam como natural o meia ganhar mais chances a partir do final do ano passado, mas não foi o que ocorreu.

O São Paulo tem relacionado o jovem para as partidas, mas vê pouca chance de utilização. Mesmo após a definição pela saída de James Rodríguez, é pouco provável que Rodriguinho tenha mais chances.

Times europeus estão de olho e recentemente um rival do Tricolor fez contato para entender a situação do atleta. Rodriguinho tem contrato até o final de 2026 e os interessados estão dispostos a esperar para tirá-lo do São Paulo perto do final do vínculo.

Canal do São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.