RB Leipzig x Real Madrid: confira informações e onde assistir ao jogo pela Champions

As oitavas de final da Champions League começam nesta terça-feira. O Real Madrid terá pela frente o RB Leipzig, às 17h (de Brasília), na Red Bull Arena.

A partida terá transmissão do SBT e do canal fechado TNT, além do streaming HBO Max.

"O Real Madrid desenvolveu-se de forma notável esta temporada e tornou-se uma das equipes mais fortes da Europa. Eles estão excepcionalmente em todas as áreas. Sabem o que significa jogar na Champions e vencê-la também", disse o técnico Marco Rose.

"Conhecemos as suas qualidades, mas nós mesmos não somos uma má equipe e temos grandes jogadores. Vamos dar tudo e procurar oportunidades para começar bem a eliminatória", completou o treinador.

Do outro lado, o Real Madrid chega embalado para a partida. A equipe se consolidou na liderança do Campeonato Espanhol após a goleada por 4 a 0 sobre o Girona, no último sábado.

O setor defensivo é uma preocupação para o técnico Carlo Ancelotti. Sem os lesionados Éder Militão e David Alaba e com Nacho Fernández como dúvida, o italiano escalou Tchouaméni e Carvajal como zagueiros no último jogo e deve repetir a formação.

Para esta partida, o técnico terá outro desfalque importante. O meia Jude Bellingham sentiu um problema físico no tornozelo esquerdo e está vetado. O inglês realizará tratamento intensivo para estar apto no duelo da volta.