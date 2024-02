Presidente do São Paulo anuncia mais de 33 mil ingressos vendidos para clássico contra o Santos

Júlio Casares, presidente do São Paulo, anunciou nesta terça-feira que mais de 33 mil ingressos já foram vendidos para o clássico contra o Santos. A partida, válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista, acontece nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no MorumBIS. O mandatário divulgou a parcial e solicitou o apoio da torcida para o duelo.

"Estamos com quase 34 mil ingressos vendidos. Precisamos de você (torcedor são-paulino), a nossa meta é chegar aos 42 mil ou passar disso. Com você, no MorumBIS, seremos muito mais fortes de novo", disse.

Com a parcial divulgada por Casares, novamente mais de 30 mil pessoas marcarão presença no MorumBIS. Nas partidas contra Santo André e Portuguesa, mais de 45 mil torcedores estiveram presentes no estádio. A vitória diante do Água Santa foi vista por mais de 36 mil pagantes.

O clássico será o terceiro do Tricolor Paulista em 2024. Até o momento, a equipe venceu o Corinthians na Neo Química Arena por 2 a 1, e conquistou a Supercopa Rei diante do Palmeiras nos pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar.

Além disso, o São Paulo busca manter contra o Santos a invencibilidade no MorumBIS na temporada. O Tricolor venceu os três jogos que disputou em seus domínios, todos pelo Campeonato Paulista.

A equipe tenta deixar para trás a derrota sofrida para a Ponte Preta no último sábado. O São Paulo foi superado pelo adversário por 2 a 0, e viu chegar ao fim a invencibilidade em 2024.