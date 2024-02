Por que James segue treinando, mas continua fora dos planos do São Paulo

Do UOL, em São Paulo (SP)

O meia colombiano James Rodríguez segue treinando no CT da Barra Funda, mas sua situação permanece a mesma: fora dos planos do São Paulo.

O que aconteceu

James postou em suas redes treinando com o São Paulo. O colombiano segue no dia a dia do CT da Barra Funda, mas apenas aguarda rescisão de contrato.

O São Paulo aguarda uma reunião com o estafe do jogador nos próximos dias para finalizar a rescisão. A discussão sobre aspectos financeiros da rescisão só será feita com a presença dos empresários.

Conversa entre São Paulo e James decidiu pela rescisão. A diretoria se reuniu somente com o jogador e decidiu pelo fim do vínculo entre as partes.

Apesar de seguir treinando, não há chance de James voltar aos planos. A decisão foi tomada em comum acordo e deve ser sacramentada nos próximos dias com a reunião com os representantes do jogador.