Pedro Raul segue recuperação e Corinthians faz último treino antes de enfrentar o Botafogo-SP

Na manhã desta terça-feira, o Corinthians realizou o último treino no CT Joaquim Grava antes do confronto contra o Botafogo-SP. Como previsto, o atacante Pedro Raul está descartado para o duelo. Ao lado de Diego Palacios, que passou por cirurgia, o centroavante fez um trabalho de recuperação para a lesão sofrida no músculo posterior da coxa direita.

A novidade do treino foi a volta dos três atletas que estavam representando a Seleção Brasileira durante o Torneio Pré-Olimpico. O goleiro Matheus Donelli, o meio-campista Biro e o atacante Giovane treinaram normalmente com o restante do grupo.

O elenco do Corinthians iniciou as atividades do dia com uma ativação física na academia antes do aquecimento no gramado. Na sequência, o grupo foi dividido em dois pelo comandante António Oliveira. Enquanto alguns jogadores realizaram repetições de bolas paradas ofensivas e defensiva, os outros fizeram um treino técnico tático.

Para complementar o treino, os atletas praticaram cobranças de pênalti. A delegação corintiana viaja para Ribeirão Preto, local do duelo, ainda na tarde desta terça.

Botafogo-SP e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, pelo Campeonato Paulista. O Timão ocupa a lanterna do Grupo C, com seis pontos, e precisa da vitória para colar na zona de classificação do Estadual.

Para este jogo, além de Pedro Raul e Palacios, António Oliveira não poderá contar com Fagner e Raul Gustavo, que receberam o terceiro cartão amarelo contra a Portuguesa e desfalcarão a equipe. Por outro lado, Romero cumpriu suspensão diante da Lusa e está à disposição da comissão técnica.