Palmeiras se reapresenta após empate e inicia preparação para duelo com São Bernardo

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, após empate por 1 a 1 com o Santo André, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, e deu início à preparação para seu próximo compromisso.

A novidade nas atividades foi a presença do atacante Endrick. Após participação no Pré-Olímpico com a Seleção Brasileira, o jogador se apresentou ao clube e participou das atividades. O camisa 9 fez seu primeiro treino com o clube, já que não participou da pré-temporada com o restante do elenco.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Santo André fizeram treino regenerativo no centro de excelência, enquanto os demais fizeram três atividades com ênfase na posse de bola, troca de passes, finalizações e transições, além de um jogo de oito contra oito em campo reduzido.

Abel Ferreira ainda segue sem poder contar com os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperam de cirurgias no joelho direito. Além deles, o lateral Mayke ainda se recupera de lesão na coxa direita.

Com este resultado, o Verdão ficou com 14 pontos, na liderança do Grupo B. Ponte Preta (12), Água Santa (10) e Guarani (4) vêm na sequência. Pela oitava rodada do Estadual, o Verdão enfrenta o São Bernardo, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília).