Oitavas da Champions começam com dois grandes favoritos ao título

As oitavas de final da Liga dos Campeões começam nesta terça-feira às 17h (horário de Brasília) com a participação dos dois maiores candidatos ao título, Manchester City e Real Madrid, que disputam o jogo de ida em Copenhague e Leipzig.

O torneio europeu chega em um grande momento tanto para os 'citizens' como para os 'merengues' e não parece que nem o Copenhague e nem o RB Leipzig tenham capacidade de eliminar os dois últimos campeões da competição, o City em 2023 e o Real Madrid um ano antes.

Sem Bellingham

Apesar da praga de lesões que vem enfrentando, especialmente na defesa, a equipe espanhola só perdeu dois jogos nesta temporada, ambos contra o Atlético de Madrid (um em LaLiga e outro na Copa do Rei) e no último fim de semana deixou o título espanhol praticamente encaminhado depois de golear por 4 a 0 o segundo colocado Girona, que está agora 5 pontos atrás.

Para o duelo na Alemanha, o técnico Carlo Ancelotti deverá novamente colocar em campo uma defesa com Dani Carvajal e Aurélien Tchouameni improvisados na zaga central, já que os quatro zagueiros do elenco estão lesionados, além do goleiro Thibaut Courtois.

Mais grave ainda: na partida contra o Girona, Jude Bellingham sofreu uma torção no tornozelo esquerdo e também não estará à disposição, deixando o Real Madrid sem o seu artilheiro desta temporada (16 gols em LaLiga e 4 na Liga dos Campeões).

Mas a equipe merengue poderá contar com a grande fase de jogadores como Vinicius Jr, Edouardo Camavinga e Brahim Díaz para sonhar em seguir em frente em busca do 15º título da sua história.

Haaland de volta

O City, por sua vez, venceu os últimos 10 jogos disputados, contando todas as competições, e também recuperou a tempo o seu artilheiro Erling Haaland, ausente durante várias semanas devido a lesão, e que marcou os dois gols no fim de semana na vitória contra o Everton.

Estes bons resultados catapultaram a equipe de Pep Guardiola à vice-liderança da Premier League, dois pontos atrás do líder Liverpool, embora com um jogo a menos, o que lhe dá a chance de subir ao primeiro lugar.

Além de Haaland, o atual campeão europeu tem a espinha dorsal da equipe que conquistou a primeira 'Orelhuda' da história do City na temporada passada, com a sua constelação de estrelas (De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri, Foden, Julián Álvarez, Ruben Dias...).

Os demais confrontos serão disputados entre quarta-feira e a próxima semana, com as oitavas de final terminando só no próximo mês.

Jogos de ida das oitavas da Champions (todas as partidas às 17h00, horário de Brasília):

Terça-feira, 13 de fevereiro:

Copenhague - Manchester City

Leipzig - Real Madrid

. Quarta-feira, 14 de fevereiro:

Paris Saint-Germain - Real Sociedad

Lazio - Bayern de Munique

. Terça-feira, 20 de fevereiro:

Inter de Milão - Atlético de Madrid

PSV Eindhoven - Borussia Dortmund

. Quarta-feira, 21 de fevereiro:

Porto - Arsenal

Napoli - Barcelona

? Jogos de volta das oitavas de final da Champions:

. Terça-feira, 5 de março:

Real Sociedad - Paris Saint-Germain

Bayern de Munique - Lazio

. Quarta-feira, 6 de março:

Manchester City - Copenhague

Real Madrid - Leipzig

. Terça-feira, 12 de março:

Arsenal - Porto

Barcelona - Napoli

. Quarta-feira, 13 de março:

Atlético de Madrid - Inter de Milão

Borussia Dortmund - PSV Eindhoven.