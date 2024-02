Manchester United recebe aprovação da Premier League para vender 25% do clube para bilionário

Nesta terça-feira, a Premier League aprovou a oferta feita pelo bilionário Jim Ratcliffe para comprar uma participação de 25% no Manchester United. Além disso, a entidade permitiu um investimento de 300 milhões de dólares (1,48 bilhão de reais na cotação atual) do inglês no clube de Manchester.

Para adquirir essa parte de 25% das ações do United, o bilionário e CEO da INEOS irá investir algo em torno de 1,25 bilhão de libras (7,7 bilhões de reais na cotação atual). Agora, as partes devem esperar a aprovação da Federação de Futebol da Inglaterra (FA), que deve ocorrer em breve.

Desde março de 2023, quando a liga promoveu alterações no processo de aquisição, essa é a primeira negociação a se concretizar. "A diretoria da Premier League concordou com as alterações de estrutura de poder do clube na semana passada, e agora tudo foi ratificado por um painel independente de supervisão", afirmou a entidade.

Ratcliffe organizou reuniões com o treinador da equipe, Erik ten Hag, com o estafe do clube e com algumas torcidas organizadas para analisar e entender o que precisa ser feito mais rapidamente.