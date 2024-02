Wellington Rato lidera estatísticas de criação no São Paulo; veja números

O São Paulo deve ter um grande desfalque para o clássico contra o Santos, nesta quarta-feira (14), pelo Campeonato Paulista. O meia Wellington Rato, lesionado, é o principal criador de oportunidades no time comandado por Thiago Carpini.

Depois de ficar no banco na vitória do Tricolor contra o Água Santa, o meia voltou a campo no último sábado (10), para o duelo contra a Ponte Preta. Titular, Wellington Rato teve que ser substituído aos 25 minutos do primeiro tempo após sentir dores na coxa esquerda.

Além da liderança nos passes diretos para gol, Wellington Rato também se destaca em outras estatísticas de criação. O atleta de 31 anos é também, segundo o site Sofascore, o maior gerador de grandes chances, com duas oportunidades criadas.

Com uma grande porcentagem de acertos nos passes (80%) e bolas longas (81%), o meia lidera o ranking de passes-chave por jogo, com uma média de 2,4 no Paulistão.

São Paulo e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), no MorumBis. O Tricolor Paulista é o líder do Grupo D, com 13 pontos, enquanto o Peixe ocupa a primeira colocação do Grupo A, com 16.

