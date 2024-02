Quem é a atacante da Zâmbia que virou reforço mais caro do futebol feminino

O Bay FC, clube feminino dos Estados Unidos, anunciou a contratação da atacante Racheal Kundananji, de 23 anos. A transferência foi concluída por 735 mil euros (R$ 3,9 milhões na cotação atual).

Esse valor é o maior já registrado em uma negociação na história do futebol feminino, ultrapassando a chegada de Mayra Ramirez ao Chelsea por 450 mil euros (R$ 2,4 milhões na cotação atual) em janeiro. Ainda há um bônus de 70 mil dólares por metas de gols marcados.

Kundananji chegou ao Real Madrid e já surpreendeu em sua primeira temporada, anotando 27 gols em 31 jogos e, na atual temporada, soma 8 gols em 15 partidas. A zambiana fará dupla no ataque com outra africana que atuava na liga espanhola: Asisat Oshoala, ex-Barcelona.

Antes de se apresentar ao novo clube, a atacante terá dois jogos pela seleção contra Gana, pelas semifinais da classificatória para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Kundananji deve chegar perto do início da National Women's Soccer League (NWSL), que começa no dia 16 de março.

A atleta começou sua carreira no Indeni Roses, da Zâmbia. Além disso, defendeu o Kazygurt, do Cazaquistão, e o Eibar, da Espanha, antes do Real. Ela disputou a Copa do Mundo Feminina de 2023 e os Jogos Olímpicos de 2020 por seu país.

Essa será a primeira temporada do Bay FC e o clube já trouxe jogadoras de peso. Além das duas africanas, contratou a meia venezuelana Deyna Castellanos, que estava no Manchester City.