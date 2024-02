João Pedro, do Brighton, é o sétimo jogador das principais ligas europeias com mais gols na temporada

O brasileiro João Pedro é um dos principais destaques do Brighton, da Inglaterra. O atacante revelado pelo Fluminense já balançou as redes 19 vezes pelo clube inglês. Segundo levantamento divulgado pelo Sofascore, o atleta é o sétimo jogador que atua nas principais ligas do futebol europeu com mais gols marcados na temporada 23/24.

João Pedro alcançou o bons números ofensivos em 32 oportunidades que vestiu a camisa do Brighton. O brasileiro precisou de apenas 2.090 minutos em campo para marcar seus 19 gols na temporada.

Além disso, João Pedro é o único brasileiro presente na lista. Jogadores como Rodrygo e Vinicius Júnior, que fazem uma boa temporada, não apareceram no top-10.

João Pedro, revelado pelo Fluminense em 2019, se destacou rapidamente no futebol brasileiro, o que ocasionou em sua ida à Europa. O atacante foi contratado pelo Watford, da Inglaterra, onde permaneceu até 2023, quando fechou acordo com o Brighton.

O brasileiro atravessa o melhor momento de sua carreira pelo Brighton, que ocupa a nona posição do Campeonato Inglês. A equipe também disputa a Liga Europa, na qual assegurou classificação ao mata-mata.

Além do brasileiro, o top-10 conta com estrelas do futebol mundial. Mbappé, do PSG, é o responsável por encabeçar a lista, com 30 gols anotados. O inglês Harry Kane, do Bayern de Munique, aparece logo na sequência, com 28 tentos. Lautaro Martínez (22), da Inter de Milão, Haaland (21), do Manchester City, e Bellingham (20), do Real Madrid, fecham o top-5.