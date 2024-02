James cumpre rotina de treinos no São Paulo enquanto aguarda acordo para rescisão

O meio-campista James Rodríguez ainda treina no CT da Barra Funda. Nesta terça-feira de Carnaval, o colombiano publicou uma imagem trabalhando com o uniforme do São Paulo durante as atividades da manhã.

Apesar de ainda participar do treino, o jogador não vestirá mais a camisa tricolor. Ele e seu estafe só aguardam pelo acordo com a diretoria para finalizar os trâmites e assinar a rescisão de contrato.

Enquanto aguarda rescisão com o São Paulo, James segue treinando no CT da Barra Funda

Na semana passada, James comunicou ao São Paulo que gostaria de deixar o clube e sugeriu uma rescisão amigável. Como o Tricolor ainda tem valores em aberto com o jogador, as partes costuram um acordo para encerrar o vínculo.

O colombiano se diz chateado com as poucas oportunidades que teve no time. No último ano, foram apenas 14 jogos e um gol marcado. Em 2024, ele vinha treinando separado, buscando adquirir melhor forma física, e não foi inscrito no Campeonato Paulista.

Sem estrear na temporada, James Rodríguez sequer viajou a Belo Horizonte para acompanhar a equipe na conquista da Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras, o que pegou mal entre torcedores são-paulinos. Jogadores que estavam lesionados, como Luan e Lucas, foram para BH.

Sendo assim, apesar de treinar no CT do São Paulo, James não voltará a ser utilizado por Thiago Carpini e não ficará à disposição para o clássico contra o Santos, nesta quarta-feira. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), em duelo válido pelo oitava rodada do Paulistão, no Morumbis.