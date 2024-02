Guilherme Costa fica em oitavo nos 200m livre do Mundial; Mafê avança à final

A expectativa de brigar por um lugar no pódio do Mundial de Esportes Aquáticos na prova dos 200m livre virou frustração para Guilherme Costa. Nesta terça-feira, o nadador - conhecido como Cachorrão - ficou apenas na oitava colocação da disputa em Doha, no Catar.

Guilherme Costa fechou o percurso com o tempo de 1min46s87. Ele ficou bem longe da disputa do pódio. O ouro foi para o sul-coreano Sunwoo Hwang (1min44s75), seguido de Dana Rapsys, da Lituânia, com 1min45s02, e de Lukas Martens, da Alemanha, com 1min45s33.

O tempo de Guilherme Costa na final ficou abaixo do obtido até na semifinal dos 200m livre do Mundial. O brasileiro havia cravado 1min46s06, o sétimo melhor, que o garantiu o índice olímpico na prova.

FINAL COM RECORDE SUL-AMERICANO E ÍNDICE OLÍMPICO! Maria Fernanda Costa segue brilhando está na final dos 200m livre, no Mundial de Esportes Aquáticos em Doha ?? A atleta brasileira quebrou novamente um recorde sul-americano na competição. Desta vez, nadou para 1:57.11. De pic.twitter.com/mbZgWSRrCd ? CBDA (@CBDAoficial) February 13, 2024

Mafê na final