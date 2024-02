Ex-Corinthians marca, Santos perde para o Zenit e termina Equality Cup em terceiro lugar

O sub-20 do Santos não fez uma boa campanha na Equality Cup. Mesmo com algumas peças do time principal, o Peixe perdeu para o Zenit nesta terça-feira, por 4 a 1. Assim, fechou sua participação no torneio na terceira colocação, atrás do time russo e do Shangai Shenhua, da China.

Os gols do clube da Rússia foram marcados por Viacheslav Karavaev, Andrey Motovoy, Claudinho e Pedro, jovem ex-atacante do Corinthians. O Alvinegro Praiano, por sua vez, diminuiu com Rodrigo Cezar. O duelo foi realizado no Estádio Jassim Bin Hamad, em Doha, no Catar.

O Santos do treinador Orlando Ribeiro entrou com o seguinte time: Gustavo Jundi; Cadu, Derick, Thiago Balieiro e Pedrinho Scaramussa; Vinícius Balieiro, Ed Carlos e Ivonei; Weslley, Miguelito e Enzo Monteiro.

Já o Zenit optou por escalar um time misto e tinha em seu 11 inicial: Mikhail Kerzhakov; Viacheslav Karavaev, Rodrigão, Matvey Bardachev; Ilzat Akhmetov, Andrey Mostovoy, Aleksandr Erokhin, Aleksandr Kovalenko e Gustavo Mantuan; Wilson Isidor e Ivan Sergeev.

Foi o Zenit quem inaugurou o marcador no confronto. Aos dez minutos da primeira etapa, Karavaev recebeu assistência de cabeça de Ivan Sergeev. O jogador finalizou na saída do goleiro Gustavo Jundi e fez o primeiro gol do jogo.

O Santos encerrou sua participação na #EqualityCup. Enfrentando equipes profissionais, o Sub-20 santista, reforçado com peças do elenco principal, terminou em terceiro na colocação geral. A última partida, diante do Zenit, da Rússia, terminou em 4 a 1 para os adversários.

Já aos 30 minutos, a equipe russa chegou ao segundo gol. Andrey Motovoy foi lançado do lado direito e conseguiu o domínio. O meia invadiu a grande área e finalizou cruzado, rasteiro, para ampliar a vantagem do Zenit no placar. O Santos também criou suas chances, mas não conseguiu convertê-las.

Na volta do intervalo, o técnico Sergey Semak substituiu todo o time. Com isso, alguns dos principais jogadores do Zenit, como Artur, ex-Palmeiras, Pedro e Claudinho entraram em campo. E o meia ex-Red Bull Bragantino marcou um golaço de fora da área para fazer o terceiro da equipe russa na partida.

Aos 31 minutos do segundo tempo, Rodrigo Cezar, que entrou no lugar de Enzo Monteiro, descontou para o Peixe. Felipe Laurindo recebeu cruzamento de Gabriel Bontempo e escorou de cabeça para o meio dela. A bola chegou a Rodrigo Cezar que, também de cabeça, completou para o fundo da rede.

Oito minutos depois, o Zenit fechou o placar: foi a vez do ex-corintiano Pedro castigar o Peixe. Mateo Cassierra adentrou a grande área pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para o jovem, que só teve o trabalho de empurrar para o gol.