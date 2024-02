Escalação do São Paulo: com Alisson, Carpini comanda último treino e finaliza preparação para San-São

Na manhã desta terça-feira, o São Paulo encerrou a preparação para o clássico contra o Santos, que ocorre na quarta-feira, no Morumbis. O técnico Thiago Carpini comandou a última atividade no CT da Barra Funda e definiu a equipe.

O treinador terá o retorno de Alisson, que cumpriu suspensão na derrota para a Ponte Preta, por 2 a 0. Além dele, os meio-campistas Michel Araújo, recuperado de amigdalite, e Galoppo, que havia sofrido um leve trauma na coxa, irão ficar à disposição.

Em contrapartida, o Tricolor terá alguns desfalques significativos. O meia-atacante Wellington Rato, com uma lesão muscular na coxa esquerda, é baixa. Ele se junta a Igor Vinícius, Rafinha, Rodrigo Nestor e Lucas Moura, lesionados.

O São Paulo não atualizou o quadro dos jogadores que estão machucados, mas divulgou um registro de Igor Vinícius trabalhando com bola.

Para a vaga de Wellington Rato, o atacante Erick deve ganhar uma oportunidade como titular. Ele foi o escolhido por Carpini para substituí-lo na partida em Campinas.

A provável escalação da equipe, portanto, tem: Rafael; Moreira, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Erick, Luciano e Galoppo; Calleri.

O duelo entre São Paulo e Santos está marcado para 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Morumbis, válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Com um jogo a menos, o Tricolor está no primeiro lugar do Grupo D, com 13 pontos, e pode igualar a pontuação do Peixe na classificação geral do Estadual.