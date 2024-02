Endrick antecipa retorno ao Palmeiras e treina com grupo após Pré-Olímpico

O Palmeiras ganhou um reforço para a sequência do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira, o atacante Endrick retornou de forma antecipada ao clube após a disputa do Pré-Olímpico com a seleção brasileira e participou dos trabalhos técnicos comandado por Abel Ferreira e sua comissão no campo.

A volta de Endrick estava prevista para acontecer nesta quarta-feira. O jogador disputou o último jogo do Brasil, que aconteceu no domingo, pelo Pré-Olímpico. Na ocasião, a equipe comandada por Ramon Menezes perdeu por 1 a 0 para a Argentina, resultado que tirou as chances da seleção de ir às Olimpíadas. Endrick disputou sete partidas, marcou dois gols e deu uma assistência na disputa.

Seja bem-vindo de volta, #CriaDaAcademia! ? Endrick também participou das atividades da manhã de hoje ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/Y2vp84J72s ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 13, 2024

Endrick vem sendo desfalque da equipe alviverde desde o início do Campeonato Paulista. O jogador não participou dos treinos de pré-temporada do Verdão. Essa, portanto, foi a primeira atividade do atleta, no clube, neste ano. Além de perder os seis jogos do Palmeiras no Paulistão, também foi desfalque no vice-campeonato da Supercopa Rei para o São Paulo.

O técnico Abel Ferreira, porém, não terá pressa de colocar Endrick para jogar. Após o empate contra o Santo André, Abel revelou que teve conversas com o jovem de 17 anos e também comentou a concorrência que o camisa 9 enfrentará no ataque, com Rony e Flaco López.

O Palmeiras tem compromisso marcado para esta quinta-feira, contra o São Bernardo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio.