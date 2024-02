Cruzeiro anuncia novo técnico da equipe sub-20

A direção do Cruzeiro definiu que Fernando Oliveira será o novo comandante da equipe sub-20. O anúncio foi feito nesta terça-feira através das redes sociais do clube. O profissional inicia o trabalho a partir da próxima segunda-feira.

Fernando Oliveira já vinha trabalhando no Cruzeiro, no time sub-17. Ele recebe a oportunidade depois de colher bons resultados no clube - comandou o time na conquista do título estadual.

"Para mim, é uma grande honra e uma grande responsabilidade poder assumir o comando técnico da equipe. O sentimento é de que o Cruzeiro vem fazendo na base um trabalho que está sendo visto e valorizado, como por exemplo, a minha ida ao Sub-20. Mas vários são os movimentos que o clube tem feito neste sentido, o que fortalece o projeto de base em geral", comentou o técnico, de 30 anos.

Para Fernando Oliveira, assumir o time sub-20 vai trazer a oportunidade de reencontrar jogadores com quem trabalhou na categoria abaixo. Ainda por cima, seguirá o trabalho que rendeu recentemente o vice-campeonato da Copa São Paulo de Juniores.

"O fato de conhecer os atletas que estiveram conosco no Sub-17, de certa forma, é um ponto positivo, porém o que nos apegamos neste momento está relacionado a uma ideia de formação, que é o que rege as escolhas dos profissionais para estarem no Cruzeiro neste momento. Isso é o que nos dá a segurança necessária para continuar contribuindo na formação destes atletas e respeitando o momento de cada um deles", explicou.