Contra o São Paulo, Santos pode ter último clássico da temporada

Há cinco jogos invicto, o Santos agora foca no duelo contra o São Paulo, pela oitava rodada do Paulistão. Esse pode ser o último clássico do Alvinegro Praiano em 2024.

A única forma do Peixe encarar um dos três rivais na temporada é no torneio estadual, já que não disputa a Série A e a Copa do Brasil. Um novo embate poderia acontecer somente na semifinal e na final da competição.

Com a classificação encaminhada, o Santos enfrentaria o segundo colocado do seu grupo nas quartas de finais. É válido ressaltar que na semi, a melhor campanha dos times classificados enfrenta a pior e a segunda encara a terceira.

Semana de clássico. Vamos com tudo! ?? pic.twitter.com/Y0TM8MRnRO ? Santos FC (@SantosFC) February 12, 2024

Na ponta do Grupo A, o Santos está com 16 pontos, 12 a mais que o Ituano, segundo colocado. O San-São está marcado para acontecer às 19h30 (de Brasília) dessa quarta-feira (14), no MorumBis.

