Conmebol anuncia aumento das premiações das competições para 2024

Imagem: Santiago Joel Abdala / Pressinphoto / Icon Sport via Getty

A Conmebol anunciou nesta terça-feira (13) que vai aumentar o valor destinado a premiações pelo 9º ano seguido. Em 2024, a entidade vai distribuir 312 milhões de dólares, cerca de R$ 1,5 bilhão.

O valor recorde para a nova temporada do futebol sul-americano representa um aumento de 400% em relação ao valor de dez anos atrás. No passado, o valor dos prêmios foi de aproximadamente R$ 1,45 bilhão.

A premiação da Copa América de 2024, que vai ser disputada no meio do ano, não faz parte dos números anunciados pelo órgão.

Na nota oficial de divulgação, o presidente Alejandro Domínguez falou sobre a premiação. "Na nossa gestão, a transparência tem sido o principal pilar que fortalecemos, pois temos a convicção de que desta forma poderemos continuar a desenvolver e consolidar clubes e torneios de classe mundial."

Essa cifra bilionária abrange os torneios masculinos e femininos, tanto na base como no profissional. Vários clubes brasileiros brigam para conquistar uma parcela do montante. Na Libertadores estão presentes Palmeiras, Fluminense, São Paulo, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG, além de Botafogo e Bragantino na pré-Libertadores. Na Sul-Americana, Corinthians, Athletico-PR, Cuiabá, Internacional, Cruzeiro e Fortaleza lutam pela taça. Além do Tricolor Carioca disputar a Recopa Sul-Americana em fevereiro.