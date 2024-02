Com Thiago Carpini, São Paulo não repetiu sua linha defensiva no Paulistão

Nesta temporada, o São Paulo não teve grandes mudanças em seu elenco. Apesar disso, foi obrigado a trocar de treinador. Sob o comando de Thiago Carpini, o Tricolor Paulista ainda não repetiu nenhuma vez a escalação de sua linha defensiva.

O novo treinador, que assumiu a equipe no início de janeiro após a ida de Dorival Júnior para a Seleção Brasileira, tem testado algumas opções para compor sua defesa. Carpini varia não só a quantidade de jogadores, entre três e quatro, mas também as peças utilizadas em cada formação.

Na primeira rodada do Campeonato Paulista, contra o Santo André, o comandante apostou em quatro defensores, com Welington, Alan Franco, Diego Costa e Igor Vinícius. No duelo seguinte, frente ao Mirassol, Welington foi ala e Igor Vinícius saiu para a entrada de Ferraresi, compondo uma linha de três zagueiros.

Contra a Portuguesa, pela terceira rodada, Arboleda passou a ficar disponível para Carpini. O treinador, então, utilizou o equatoriano ao lado de Alan Franco, com Welington e Igor Vinícius nas laterais. O lateral direito, porém, se lesionou, e Rafinha assumiu a vaga no clássico contra o Corinthians, em uma linha de quatro com Diego Costa e Arboleda.

Pela sexta rodada, o São Paulo enfrentou o Água Santa com uma equipe alternativa. Patryck, Alan Franco, Ferraresi e João Moreira formaram a defesa do Tricolor. Por fim, no último sábado, contra a Ponte Preta, Carpini voltou a utilizar Diego Costa e Arboleda, desta vez com Moreira e Welington nas laterais.

Apesar das mudanças constantes em sua última linha, a equipe do Morumbis possui uma das melhores defesas do Campeonato Paulista. Nas seis partidas disputadas, sofreu apenas cinco gols.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Santos pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Morumbis.