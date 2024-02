Capitã da Inglaterra retorna à seleção após quase um ano lesionada

Leah Williamson está de volta à seleção inglesa. A capitã da Inglaterra e do Arsenal se lesionou na derrota para o Manchester United, no dia 19 de abril do ano passado. A defensora sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho e ficou fora dos gramados por cerca de nove meses.

Pela seleção, sua última partida oficial foi a Finalíssima contra o Brasil, a qual as inglesas venceram nos pênaltis por 4 a 2. Leah foi um dos grandes desfalques da Inglaterra na Copa do Mundo Feminina juntamente com a companheira de clube, Beth Mead.

A treinadora da seleção inglesa, Sarina Weigman, contou estar feliz com a volta de Leah:

"É muito bom (tê-la de volta), especialmente para ela. Ela ganhou minutos com o Arsenal e está indo bem. Vai ser muito bom vê-la em campo." disse.

Williamson foi convocada por Sarina para a disputa de dois amistosos: contra a Áustria no dia 23 e Itália no dia 27, ambos em fevereiro. Esse são os últimos jogos antes da classificatória para a Eurocopa de 2025.

A técnica ainda rasgou elogios à sua atleta. "Ela é uma jogadora excelente com uma ótima tomada de decisão. Ela esteve fora por alguns meses, então ainda está voltando." completou.

Apesar dessa boa notícia, a Inglaterra ainda possui dois desfalques: a zagueira Millie Bright, do Chelsea, e a atacante Bethany England, do Tottenham.