Camisa do Palmeiras é eleita a mais bonita do mundo entre lançamentos

Do UOL, em São Paulo

A nova camisa do Palmeiras foi eleita a mais bonita do mundo entre as que foram lançadas em janeiro deste ano.

O que aconteceu

A camisa verde conta com gola e detalhes em dourado. Os patrocínios da Puma e da Crefisa também seguem na mesma cor.

Três emblemas históricos do clube estão no uniforme. Os escolhidos foram o primeiro escudo do Palestra Itália (1914), a Cruz de Savoia (1916) e o "P" (1942).

A camisa do Palmeiras é em homenagem aos 110 anos que o clube comemora em 2024. A frase "110 anos" foi colocada abaixo do atual escudo.

Os uniformes 'Ano do Dragão' do Manchester City e Jordan PSG 23-24 fecharam o top-3. A votação foi feita pelo site Footy Headlines.