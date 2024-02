Após lesão, Vegetti, do Vasco, deve enfrentar o Fluminense

O Vasco vai finalizar a preparação para o clássico contra o Fluminense nesta terça-feira e precisa da vitória para não se complicar no Campeonato Carioca. Para esta partida, o técnico Ramón Díaz deverá contar com o retorno do atacante Vegetti.

O argentino ficou de fora da vitória contra o Audax para se recuperar de uma fissura na costela. Vegetti sofreu a lesão ainda na pré-temporada e vinha atuando no sacrifício.

O atacante ainda busca seu primeiro gol nesta temporada. Ramón Díaz vai colocar em campo sua força máxima para o confronto.

O Vasco mira um triunfo no clássico para se aproximar do Fluminense, atual líder do Campeonato Carioca. O clássico será realizado nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.