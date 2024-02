António e Yuri Alberto: Amizade começou no Santos e técnico era elogiado

O técnico António Oliveira e o centroavante Yuri Alberto se conheceram na base do Santos quando o atacante vivia situação parecida com a de hoje. A amizade se transformou em respeito que fez o jogador afirmar que estará com o treinador até o fim.

O que aconteceu

Yuri conheceu António quando o português era auxiliar de Jesualdo Ferreira no Santos. António comandava o time sub-23, que teve Yuri por um tempo quando o centroavante vivia um litígio contratual que terminou em sua ida para o Internacional.

Na equipe de base santista, António Oliveira era 'venerado' pelos garotos. Quando Jesualdo foi demitido, o Peixe tentou mantê-lo no cargo, mas o pupilo não aceitou para seguir o mestre.

Quase todos os atletas lamentaram a saída internamente e alguns o fizeram também em suas redes sociais.

Um dos melhores treinadores que eu já tive. Matheus Moraes

Vai fazer falta. Allanzinho

Nos ensinou muitas coisas nesse tempo. Mikael

Parceria no Corinthians

Yuri Alberto foi eleito melhor em campo na estreia de António Oliveira no Corinthians. O centroavante marcou o segundo gol contra a Portuguesa e se emocionou na entrevista após o jogo.

Em coletiva, António revelou ser fã de Yuri Alberto. O português rasgou elogios ao jogador e afirmou querer recuperar o atleta.

O que disse António sobre Yuri

Yuri é um grande jogador de futebol, sou um fanzaço do Yuri. Não é por isso que ele vai jogar sempre, joga quem tiver rendimento, mas o Yuri é um jogador de grande qualidade, qualquer equipe no mundo gostaria de tê-lo. Vamos resgatar o Yuri e trazê-lo pra gente. É um menino fantástico, determinante que pode a qualquer momento decidir um jogo. Jogador muito comprometido com a fase defensiva, muito inteligente naquilo que são os movimentos entre apoio e profundidade. Hoje foi feliz, merece ser feliz e vai continuar a ser feliz. Como o Cássio que é um jogador histórico, que já deu muitas alegrias, hoje já nos deu, foi importante sempre que chamado e é assim que os grandes goleiros são. Merece nosso respeito, nosso carinho. Fagner sofre o pênalti, fez um jogo interessante, jogador comprometido, Maycon também. São jogadores de grande qualidade que vão continuar a ajudar o Corinthians.

O que disse Yuri sobre António