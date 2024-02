Amistoso do Santos na Malásia é cancelado por morte de autoridade local

Na tarde desta terça-feira, o Santos informou o cancelamento do amistoso contra o Kedah All-Stars. A partida aconteceria na cidade de Alor Setar, na Malásia, e estava prevista para ser realizada neste domingo, após o término da participação santista na Equality Cup.

De acordo com nota oficial do clube, o confronto foi cancelado devido ao falecimento de uma das autoridades que seriam homenageadas na ocasião.

Ainda no comunicado, o Santos divulgou que está estudando, junto à equipe da Malásia, uma nova data para que o clube possa manter a visita ao país asiático.

A partida amistosa do Santos FC contra o Kedah All-Stars, na cidade de Alor Setar, na Malásia, inicialmente marcada para o dia 18 de fevereiro, foi cancelada. O Clube estuda junto à equipe malaia uma nova data para a visita do Santos ao país asiático. O cancelamento se deu por... pic.twitter.com/8F39DmD8qK ? Santos FC (@SantosFC) February 13, 2024

Mesmo após o cancelamento do amistoso contra o Kedah All-Stars, o elenco santista que disputou a Equality Cup segue na cidade de Doha, no Catar. A data da volta ao Brasil, marcada para a próxima segunda-feira (19), foi mantida.

O grupo do Peixe que esteve na disputa da Equality Cup é composto por jogadores do sub-20 e atletas afastados da equipe principal. Nomes como Weslley Patati, Miguelito, Ivonei, Enzo Monteiro, Gabriel Bontempo e Rodrigo Cezar participaram do torneio para ganhar minutos, já que teriam pouco espaço no Paulistão.

Com tal elenco, o Alvinegro Praiano terminou a competição em terceiro lugar, com duas derrotas e uma vitória. Foi goleado por Zenit-RUS e Shangai Shenhua-CHI por 4 a 1, mas bateu o Al Duhail dos brasileiros Philippe Coutinho e Lucas Veríssimo nos pênaltis após empate em 2 a 2 no tempo normal.