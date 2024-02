Almería quebra recordes negativos após empate no Espanhol

Nesta segunda-feira, o Almería recebeu o Athletic Bilbao no Estádio de los Juegos Meditarráneos. A partida foi válida pela 24ª rodada do Campeoanto Espanhol e terminou empatada sem gols. Sem a vitória, o Almería quebrou o recorde de mais rodadas sem vencer na competição.

Até aqui na temporada de LaLiga, o Almería disputou 24 jogos: empatou sete e perdeu 17. Não venceu nenhuma. O clube se tornou a primeira equipe da história do campeonato a não vencer nas primeiras 24 rodadas, quebrando o recorde do Sporting de Gijón na temporada 1997/98.

? Crónica | 0-0 | Al Almería se le resiste la victoria ?? Los rojiblancos, pese a jugar en inferioridad numérica desde el 52, estuvieron muy cerca de sumar los tres puntos ?? Marezi, en el 89, envió el balón al palo. ? UD Almería (@U_D_Almeria) February 13, 2024

Além disso, igualou a marca de mais rodadas sem vitória (27) e divide a posição com o Levante, que não venceu de abril de 2021 a janeiro de 2022 na liga local. O último triunfo do Almería foi em 20 de maio de 2023, quando venceu o Mallorca em casa por 3 a 0.

Faltando apenas 14 rodadas para o fim do campeonato, o Almería está na lanterna com apenas sete pontos e a 13 do último clube fora da zona de rebaixamento. Fez 22 gols e sofreu 51, tendo um saldo negativo de 29. Até o fim de LaLiga, para piorar a situação, ainda enfrentará o Barcelona e o Atlético de Madrid, ambos em seu território.